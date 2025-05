O tênis brasileiro segue com tudo em Roland Garros (França). Nesta sexta-feira (30), a paulista Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund avançaram pela primeira vez às oitavas de final do Grand Slam parisiense, após despacharem as japonesas Shuko Aoyma e Moyuka Uchijima por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/4). Cabeças de chave número 13, Bia e Laura terão pela frente nas oitavas as vencedoras do duelo entre as italianas Jasmine Paolini e Sara Errani (cabeças de chave 2) contra a dupla da chinesa Yue Yuan com a neozelandesa Lulu Sun. A data e horário do confronto ainda serão definidos pelos organizadores.

No torneio de duplas mistas, foram mais duas vitórias. A parceria do gaúcho Rafael Matos com a espanhola Cristina Bucsa superaram a dupla favorita, formada pela tcheca Katerina Siniakova e o norte-americano Rajeev Ram, por 2 sets a 1 (6/4, 2/6 e 13/11). A segunda rodada será neste sábado (31), a partir das 8h20 (horário de Brasília): a parceria Brasil-Espanha encara a dupla do britânico Lloyd Glasspool com a mexicana Giuliana Olmos.