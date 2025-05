O Vasco entra em campo, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (31) no estádio de São Januário, para buscar uma vitória diante do Bragantino que o mantenha fora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atransmite a partida ao vivo.

Após derrota por 2 a 1 para o Fluminense na última rodada da competição, o Cruzmaltino ocupa a 15ª posição com dez pontos, apenas um acima da primeira equipe dentro do Z4, o Vitória. Porém, o Vasco está animado, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Melgar (Peru) que garantiu a classificação para os Playoffs da Copa Sul-Americana.

Estamos prontos para mais um desafio do Campeonato Brasileiro!



Matheus Lima

“Certamente estou satisfeito, e estou feliz de estar no Vasco. Acredito que temos um elenco de bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Uma de minhas missões é conectar o time com a torcida. Acredito que os jogadores estão evoluindo, estão com vontade de trabalhar”, declarou o técnico Fernando Diniz após o triunfo na competição internacional.

Na partida o Vasco tem uma ausência confirmada, do meia-atacante francês Dimitri Payet, que, segundo nota divulgada pela equipe de São Januário, foi liberado “para ir à França resolver questões particulares”.

O adversário do Vasco neste sábado será um surpreendente Bragantino, que, após dez rodadas completas, ocupa a quarta posição da classificação com 20 pontos conquistados, a apenas dois do líder Palmeiras.

SP RJ



É hora do Massa Bruta partir para a capital carioca!



Ari Ferreira

O Massa Bruta também chega à partida após um resultado positivo, mas pelo Brasileiro. Na última segunda (26), o time de Bragança Paulista bateu o Juventude pelo placar de 1 a 0.

Para a partida deste sábado o técnico Fernando Seabra terá de lidar com seis desfalques confirmados: os lesionados Guzmán Rodrigues e Lucas Barbosa, e os suspensos Fernando, Henry Mosquera, Douglas Mendes e Agustín Sant’Anna. Desta forma uma possível formação do Bragantino para iniciar a partida é: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Laquintana e Eduardo Sasha.

