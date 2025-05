O paulista Miguel Hidalgo fez história neste sábado (31), ao vencer a etapa de Alghero, na Itália, da Série Mundial de triatlo, principal circuito de provas da modalidade.

Hidalgo finalizou a prova, que consiste em 1,5 quilômetros (km) de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, em 1h44min05s, 28 segundos à frente do australiano Matthew Hauser, segundo colocado. O francês Léo Bergere (1h45min09s), medalhista de bronze nos Jogos de Paris, completou o pódio em Alghero.

O brasileiro já havia garantido medalha na etapa anterior do circuito, em Yokohama, no Japão, há duas semanas. Na ocasião, o paulista de 25 anos ficou em terceiro, superado apenas por Hauser (ouro) e pelo português Vasco Vilaça (prata).

O resultado levou Hidalgo para a vice-liderança da classificação geral da Série Mundial, com 2227.45 pontos, 1.000 deles somados neste sábado. A liderança é de Hauser, com 2618.75 pontos (em Alghero, o australiano obteve 925 pontos com o segundo lugar).

"Uma vida sonhando por esse momento. Algumas décadas trabalhando dia a dia para isso. Hoje o dia é nosso! Brasil campeão no mais alto nível do triatlo mundial", escreveu o técnico de Hidalgo, Marcelo Ortiz, em resposta a uma publicação da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri) no Instagram.

