A vitória do Botafogo sobre o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, pode ter sido o último jogo de Neymar pelo Peixe. O atacante, que tem contrato? com o Alvinegro até 30 de junho, foi expulso na partida deste domingo (1º), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O cartão vermelho veio aos 29 minutos do segundo tempo. Após chute do atacante Álvaro Barreal e rebote do goleiro John, Neymar esticou a mão e mandou a bola para o gol. O lance foi anulado e o camisa 10, que já tinha recebido um amarelo na etapa inicial, foi novamente punido, agora com a expulsão.

Neymar ainda teria uma última partida, no próximo dia 12, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 19h30 (horário de Brasília). Por conta da expulsão, como o Brasileirão será interrompido para a Copa do Mundo de Clubes da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e volta somente em julho, o atacante volta a vestir a camisa santista apenas se renovar o vínculo.

Com um homem a mais, o Botafogo chegou ao gol aos 41 minutos do segundo tempo. O atacante Artur dominou pela ponta direita, lançou na área e a bola entrou direto, surpreendendo o goleiro Gabriel Brazão. Foi o primeiro gol do time carioca como visitante no Brasileirão.

O Glorioso foi a 15 pontos, ocupando momentaneamente a oitava colocação. O Santos, com oito pontos, está em 18º, na zona de rebaixamento, com somente duas vitórias em 11 partidas.

Em outro jogo deste domingo, o Grêmio venceu o Juventude por 2 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O Tricolor chegou à segunda vitória consecutiva - o que ainda não tinha acontecido nesta edição - e atingiu 15 pontos, ficando provisoriamente na décima posição. O Alviverde permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª e penúltima colocação, com oito pontos. A equipe não vence há oito rodadas.

O Grêmio saiu na frente aos 12 minutos, em penalidade marcada com auxílio do árbitro de vídeo. O goleiro Marcão atingiu o rosto do zagueiro Walter Kannemann com o braço, na pequena área. O atacante Martin Braithwaite cobrou e mandou para as redes.

O Juventude teve um pênalti a favor marcado aos 32 minutos, cometido pelo meia Cristian Oliveira no volante Mandaca, mas o lance foi anulado por impedimento na origem. Cinco minutos depois, o próprio Cristian Oliveira, no rebote de uma finalização do meia Franco Cristaldo, ampliou para os visitantes.

Mais cedo neste domingo, o Mirassol chegou à terceira vitória nos últimos quatro jogos ao bater o Sport por 1 a 0 no Estádio José Maria de Campos Maia. O lateral Reinaldo, de pênalti, decretou o triunfo do Leão do interior paulista, que foi a 17 pontos, em sétimo lugar. O Rubro-Negro pernambucano segue com três pontos, na lanterna.

A 11ª rodada do Brasileirão teve início na noite de sábado (31). Em Salvador, na Arena Fonte Nova, o Bahia derrotou o São Paulo por 2 a 1, com dois gols de William José - o também atacante Luciano descontou. O Esquadrão de Aço foi a 18 pontos, provisoriamente na quinta posição. O Tricolor Paulista, com 12 pontos, está em 13º, mas ainda pode ser ultrapassado no desenrolar do fim de semana.

No Rio de Janeiro, o Red Bull Bragantino fez 2 a 0 no Vasco em São Januário. O lateral Guilherme Lopes e o atacante Isidro Pitta anotaram os gols do Massa Bruta, que passou a madrugada de sábado para domingo na ponta da tabela, com 23 pontos. O Cruzmaltino, com 10 pontos, está próximo da zona de rebaixamento, em 15º.

Tags:

campeonato brasileiro | Futebo