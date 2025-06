Em seu último compromisso antes de o técnico Arthur Elias realizar a convocação para a Copa América, o Brasil derrotou o Japão por 2 a 1 em partida amistosa, na noite desta segunda-feira (2) no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Este foi o segundo triunfo das brasileiras sobre as nipônicas, após o 3 a 1 da última sexta-feira (30) na Neo Química Arena.

Com o objetivo de rodar a equipe, Arthur Elias optou por novas caras na equipe titular, entre elas a Rainha Marta, que começou uma partida pela seleção brasileira pela primeira vez desde a disputa dos últimos Jogos Olímpicos (no primeiro amistoso com as japonesas, a camisa 10 do Brasil começou no banco).

Apesar de contar com a liderança técnica de Marta, que chegou a finalizar aos 13 minutos com um chute forte, o Brasil não criou muito na etapa inicial diante de uma aplicada defesa do Japão.

E, no retorno do intervalo, a seleção brasileira tomou um grande susto com menos de um minuto, quando a defesa cochilou e permitiu que Seike recebesse passe dentro da pequena área para apenas escorar para o fundo do gol.

Porém, a vantagem da seleção nipônica durou pouco. Aos oito minutos Duda Sampaio cobrou escanteio e a bola acabou desviando em Ishikawa antes de morrer no fundo do gol defendido por Yamashita.

A partir daí as oportunidades foram aparecendo de lado a lado. Mas o Brasil contou com a força da nova geração para sair com a vitória. Aos 33 minutos Kerolin puxou contra-ataque em velocidade e tocou em profundidade para Jhonson, que deu uma cavadinha para marcar o gol da vitória. O detalhe é que a atacante de 19 anos, que entrou no lugar da Rainha Marta, fazia sua estreia na seleção principal.

A seleção volta a entrar em ação agora no dia 27 de junho, quando disputa um amistoso com a França em Grenoble. A partida servirá como teste para a Copa América, que será disputada em julho no Equador.

