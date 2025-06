O duelo será no ginásio da Associação dos Empregados da CEB (Asceb), em Brasília.

A LBF Caixa é a principal competição do basquete feminino no país e a TV Brasil é a emissora oficial e única a transmitir os jogos em sinal aberto. A iniciativa integra um conjunto de ações pela valorização do esporte feminino na grade do canal público. Além da LBF Caixa, a emissora acompanha o Campeonato Brasileiro Feminino – Série A1.

Brasileiros de todas as regiões podem acompanhar os jogos, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Saiba como sintonizar a TV Brasil em sua cidade.

O Cerrado Basquete vem para o confronto após perder a última partida, por 58 a 77, para o Sesi Araraquara, no dia 28 de maio. O Ourinhos Basquete também não conseguiu vencer seu adversário da quarta-feira (4), sendo derrotado pelo Sodiê Mesquita por 54 a 49.

Sobre a competição

Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, SESI Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são as equipes participantes da competição.

O sistema de disputa é com todos os times se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguem para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentam em série melhor de três jogos. Já a grande decisão será realizada em melhor de cinco jogos.

