O cearense Maciel Sousa Santos e o paranaense Eliseu dos Santos foram os primeiros a subir ao pódio na etapa de Beijing (China) da Copa do Mundo de bocha. Maciel faturou a medalha de ouro na noite de quarta-feira (11) ao derrotar o chinês Zhiqiang Yan por 9 a 0, na final individual da classe BC2 (atletas não recebe assistência durante os lances). O cearense avançou à final após três vitórias e uma derrota na fase de grupos.

Eliseu dos Santos também assegurou presença na final classe BC4 (para atletas com deficiências severas que não recebem assistência) ao somar três triunfos e uma derrota na primeira fase (grupos). No entanto, ele ficou com a prata ao ser superado na final (6 a 2) pelo chinês Yuansen Zheng.