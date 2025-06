O Brasil iniciou a participação na Copa do Mundo de remo com a conquista de três medalhas (dois ouros e um bronze) na etapa de Varese (Itália), todas em provas paralímpicas.

A primeira medalha veio no PR3 quatro com misto. Nesta prova Aline Dumas, Marcela Teixeira, Erík Lima, Gabriel Mendes e o timoneiro Jucelino Silva, o Birigui, completaram a distância de 2 mil metros em 7min03s45 para ficar com o ouro.

“Foi uma regata incrível, nos preparamos para esse momento. Remamos nas Paralimpíadas de Paris, mas a Marcela [Teixeira] entrou agora na equipe e estamos juntos há apenas duas semanas. Nas eliminatórias, foi um teste para ver se conseguiríamos manter o ritmo na final, e mostramos ser capazes”, declarou Aline Dumas após a prova.

A segunda medalha dourada do Brasil foi conquistada por Michel Pessanha e Gessyca Guerra no PR2 double skiff misto. As brasileiras conseguiram o tempo de 8min32s62 para ficarem no lugar mais alto do pódio. A terceira conquista foi alcançada no PR3 double skiff misto, onde Diana Barcelos e Jairo Klüg garantiram o bronze com o tempo de 7min20s40.

Tags:

Copa do Mundo | CP | Esportes | Paradesporto | Remo Paralímpico