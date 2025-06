#VNL2025 ????????? Brazil starts Week 2 with a BANG!



In their Istanbul debut, the Seleção overpowered Belgium 3-1 — and leading the charge was none other than Ana Cristina! ????



Just 21 years old and already putting on a show, delivering 22 points.#Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/N75QyRZJwm — Volleyball World (@volleyballworld) June 18, 2025

A seleção brasileira feminina de vôlei abriu com vitória a segunda semana da Liga das Nações em Istambul (Turquia). Nesta quarta-feira (18), a amarelinha derrotou a Bélgica por 3 a 1 (25/22, 24/26, 25/16 e 25/15) e segue na quinta posição na classificação geral, após quatro vitórias (República Tcheca, Estados Unidos, Alemanha e Bélgica) e uma derrota (Itália). Atual vice-líder no ranking mundial, o Brasil encara o Canadá (9º) na próxima sexta (20), a partir das 13h30 (horário de Brasília). A seleção busca um título inédito no torneio.

A maior pontuadora do jogo foi a ponteira carioca Ana Cristina, com 22 pontos. Quem também brilhou foi a teuto-brasileira Júlia Bergmann, que anotou outros 14 acertos. Outro destaque foi oposta Rosamaria, que fez sua estreia hoje nesta edição da Liga. Do lado belga, as melhores pontuadoras foram a ponteira Herbots (18 acertos) e a oposta Martin (8).



>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram

A vitória desta quarta-feira dá novo ânimo às brasileiras que encerraram a primeira semana de jogos no Rio de Janeiro, no último dia 8, com derrota por 3 a 0 para a Itália, a número 1 do mundo.

Além de Ana Cristina e Júlia Bergmann, também foram relacionadas pelo técnico José Roberto Guimarães para o jogo de hoje, a levantadora Roberta; a ponteira Helena; as opostas Jheovana e Tainara; as líberos Kika e Laís; e as centrais Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia. A seleção conta ainda com a oposta Kisy e as ponteiras Aline Segato e Gabi, que podem entrar em quadra nas próximas partidas.

Esta é a sétima edição do torneio, e a primeira com um total de 18 equipes, ranqueadas pela Federação Internacional de Voleibol (Fédération Internationale de Volleyball-FIVB). A primeira fase (12 partidas) irá até 13 de julho. Ao final, as oito seleções mais bem colocadas avanão às quartas de final (eliminatórias). Por ser anfitriã da fase final da competição, a Polônia já tem vaga garantida nas quartas de final, programadas para o período de 23 a 27 de julho.

Próximos jogos da seleção brasileira feminina

20 de junho - Brasil x Canadá - 13h30 - Istambul (Turquia)

21 de junho - Brasil x República Dominicana - 10h - Istambul (Turquia)

22 de junho - Brasil x Turquia - 13h30 - Istambul (Turquia)

10 de julho - Brasil x Bulgária - 00h - Chiba (Japão)

11 de julho - Brasil x França - 3h30 - Chiba (Japão)

12 de julho - Brasil x Polônia - 7h20 - Chiba (Japão)

14 de julho - Brasil x Japão - 7h20 - Chiba (Japão)

Tags:

Bélgica | brasil | fase preliminar. AnaCristina | José Roberto Guimarães | Júlia Bergman | Liga das Nações de Vôlei Feminino | ponteira | quinto lugar | Seleção Brasileira Feminina | tecnico