O Bragantino assegurou a última vaga nas quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol ao aplicar 5 a 1 no 3B da Amazônia, na 15ª e derradeira rodada da primeira fase, que reuniu 16 equipes. Destaque da partida foi a argentina Paulina Gramaglia, que marcou os dois primeiros gols das Bragantinas e depois fez mais um completando o hat-trick. A equipe do interior paulista arrematou a vaga no mata-mata ao terminar na oitava posição, com 20 pontos. Já as Feras (equipe amazonense), vices-lanternas com apenas sete pontos, foram rebaixadas para a Série A2 de 2026.

A derrota do 3B da Amazônia acabou favorecendo o Juventude, que escapou da zona da degola mesmo empatando fora de casa com o Bahia (já classificado em 7º lugar) em 2 a 2. As Esmeraldas (time feminino do Juventude) totalizaram 10 pontos e concluíram a primeira fase na 14ª posição, o suficiente para confirmarem a permanência na Série A1 no ano que vem.