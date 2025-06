Além das vitórias nas duplas, Hugo e Bruna, que são namorados, também ganharam seus jogos desta sexta nas respectivas disputas individuais. O carioca, atual vice-campeão mundial e terceiro colocado no ranking da WTT (sigla, em inglês, para Tênis de Mesa Mundial), derrotou o francês Flavien Coton (52º), por 3 sets a 1 (11/9, 9/11, 11/6 e 17/15). Neste sábado (21), ele pega Kao Cheng-Jui (23º), de Taipei, às 7h45 (horário de Brasília).

Já Bruna, número 17 do mundo entre as mulheres e mesatenista latino-americana mais bem colocada no ranking da WTT, estreou derrotando a chinesa Fan Shuhan (51º) por 3 a 0 (11/6, 11/8 e 11/7). Na próxima fase, ela encara Yuling Zhu (19ª), às 7h10.

O WTT Star Contender de Liubliana dá 600 pontos ao campeão e tem premiação de US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão).

Tags:

Bruna Takahash | Esportes | Hugo Calderano | tênis de mesa