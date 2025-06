Neste domingo, 22 de junho, a 23ª edição da Maratona do Rio chegou ao seu fim. Quatro dias de provas e com um público que fez história.. Um aumento de 33% em relação à última edição, que contou com 45 mil inscritos. Além disso, o evento contou com uma programação voltada para um verdadeiro festival do esporte, da cultura e de um estilo de vida.O primeiro dia do evento era destinado à retirada de kits. Então, para os corredores mais ansiosos, a “largada” já era dada no dia 18 de junho. A partir daí, era contagem regressiva! Para quem iniciava nesse mundo, o dia 19 era o mais indicado, com uma prova de 5 quilômetros e que contou com 8 mil corredores. Mas o que vimos ali é que o primeiro dia também foi de aquecimento para corredores mais experientes e apaixonados pelo evento.

O dia 20 de junho, segundo dia de corrida, foi dedicado à distância de 10 mil quilômetros. Foram 12 mil inscritos para esta prova e que viram a colombiana Laura Espinosa ser tricampeã e quebrar o seu próprio recorde, que era de 35 minutos, ao finalizar o percurso em 34 minutos e 32 segundos.



As brasileiras também marcaram presença no pódio com Jenifer do Nascimento, que terminou a prova em 34 minutos e 40 segundos e Larissa Marcelle Moreira Quintino, com 35 minutos e 01 segundo. Já entre os homens, vitória brasileira! O mato-grossense Wendell Jeronimo foi o mais rápido e concluiu a distância em 29 minutos e 22 segundos.

Recorde

O terceiro dia foi também o que a Maratona do Rio viu o maior número de inscrições: foram 25 mil inscritos para percorrerem os 21 km, que viu a largada acontecer no Leblon, na altura do Jardim de Alah, e a chegada no Aterro do Flamengo, bem pertinho da Marina da Glória. E essa prova foi marcada por uma vitória histórica!

A queniana Winnie Jepkosgei Kimutai precisou de 1h7min50s para vencer a prova e simplesmente estabelecer o melhor tempo feminino em solo brasileiro. O pódio da prova feminina também teve presença brasileira: Franciane dos Santos Moura, que concluiu o percurso em 1h16min34s. Já a prova masculina teve brasileiro liderando por quase todo percurso, mas Fábio Jesus Correia viu o pelotão africano chegar na frente nos metros finais da prova. Com isso, o etíope Bayelign Teshager chegou na linha final em 1h02min50s e Fábio ficou com o 4º lugar.

E, finalmente, neste domingo, a prova mais esperada e que dá nome ao evento: a Maratona do Rio. Com largada às 5h, os 15 mil corredores inscritos. No masculino, tivemos dobradinha de quenianos, com o atual campeão da Maratona chegando na segunda colocação.

Joshua Kogo venceu com o tempo de 2h14min18s, enquanto Joshpat Kiprotich, que era o atual recordista da prova, chegou logo em seguida, com 2h15min14s de prova. Mas o pódio também teve brasileiro, já que Justino Pedro da Silva, que foi bicampeão da prova (2020 e 2021), chegou em terceiro lugar, totalizando o percurso em 2h19min35s.

Já as mulheres viram a etíope Zinash Debebe Getachew completar os 42 quilômetros em 2h34min58s e chegar em primeiro lugar, seguida da brasileira Amanda Aparecida de Oliveira, que repetiu a boa campanha de 2024 e chegou em segundo lugar ao fechar a prova em 2h39min45s.

Economia

E não tem como falar de um evento como este sem falar do seu impacto na cidade do Rio de Janeiro. Na edição de 2024, a Maratona do Rio reuniu 45 mil corredores. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto da Fecomércio (IFec RJ), o evento significou um impacto econômico em torno de R$355 milhões, além de gerar mais de 2.800 empregos diretos e indiretos.

Em 2025, os números podem ser ainda mais surpreendentes, já que as provas totalizaram 60 mil inscritos, sendo a maioria, cerca de 85%, de pessoas que residem fora do Rio de Janeiro.

