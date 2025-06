? @InterMiamiCF e @Palmeiras empatam em jogo eletrizante na #FIFACWC — Mundial de Clubes da FIFA ???? (@fifaworldcup_pt) June 24, 2025

O Palmeiras arrancou um empate de 2 a 2 sobre o Inter Miami (EUA), na noite desta segunda-feira (23) no Hard Rock Stadium, em Miami, pelo Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. Com este resultado o Verdão garantiu a classificação para as oitavas de final da competição como primeiro colocado da chave.

Após o empate para o time do craque argentino Lionel Messi, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira fechou a primeira fase do Mundial com cinco pontos, a mesma pontuação da equipe norte-americana, que garantiu a segunda posição após empate de 4 a 4 entre Al Ahly (Egito) e Porto (Portugal).

A equipe brasileira teve a sua pior performance em um primeiro tempo da Copa do Mundo de Clubes até então. Com dificuldades na criação ofensiva, o Verdão deu muitos espaços na defesa. Desta forma, aos 15 minutos, permitiu que o meio-campista Allende partisse em velocidade desde o campo de defesa e batesse na saída do goleiro Weverton para abrir o marcador.

No início do segundo tempo o panorama pouco mudou, e o Inter Miami chegou ao segundo em grande jogada de Luis Suárez. Aos 19 minutos o atacante uruguaio se livrou de Lucas Evangelista e de Bruno Fuchs antes de acertar o ângulo do gol defendido por Weverton para marcar um golaço.

Porém, empurrado pela sua apaixonada torcida, o Palmeiras mudou a chave após ver o adversário abrir uma vantagem de dois gols. Primeiro, a equipe brasileira conseguiu descontar aos 34 minutos com Paulinho, que recebeu passe de Gustavo Gómez para bater cruzado e vencer o goleiro Ustari.

O time de Abel Ferreira continuou buscando o triunfo, e conseguiu arrancar o empate aos 41, com uma pancada de Maurício de dentro da área que garantiu a vitória e o primeiro lugar do Grupo A. Desta forma o Verdão pega o Botafogo nas oitavas de final da competição.

