O Mundial feminino no Brasil reunirá 32 seleções de 24 de junho a 25 de julho de 2027. Vice-campeã olímpica nos Jogos de Paris no ano passado, a seleção comandada pelo técnico Arthur Elias será o centro das atenções. E o treinador ressalta a grande responsabilidade de o escrete fazer jus como representante do país.

"Estamos trabalhando muito para fazer uma grande Copa do Mundo em casa com o nosso torcedor. Isso é motivo de orgulho e muita responsabilidade. Queremos deixar um marco histórico que impulsione a equidade necessária para desenvolvimento do futebol feminino brasileiro”, afirmou Elias, em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Marta compartilha da opinião do treinador e acredita que o sucesso do evento favoreça as próximas gerações de atletas.

“O mais importante para a gente é que realmente a gente possa deixar um legado muito especial, para que o futebol feminino só venha a crescer mais e mais”, disse a camisa 10, autora de 122 gols com a amarelinha. “Vamos trabalhar duro para que tudo seja perfeito, e esse evento seja um marco na história do futebol feminino”, projetou Marta, estrela do futebol mundial.

Tags:

Arthur Elia | brasil | Copa do Mundo de futebol feminino 2027 | Marta | mundial feminino | oito capitais | Seleção Brasileira Feminina