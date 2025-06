Únicos tenistas brasileiros confirmados na chave principal do Torneio de Wimbledon, cujos jogos começam na próxima segunda-feira (30), Beatriz Haddad Maia e João Fonseca se despediram dos torneios preparatórios em piso de grama. Atual 21ª no ranking, Bia foi superada por um duplo 7/5 pela italiana Jasmine Paolini, número 4 do mundo, em duelo das quartas de final do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha). Apesar da eliminação, a paulista subirá uma posição e entrará no top 20 na próxima atualização do ranking da Women’s Tennis Association (WTA), a Associação de Tênis Feminino. A paulista encadeou uma sequência ininterrupta de jogos em piso de grama: no último domingo (22), ela foi campeã de duplas do WTA 250 de Nottingham (Inglaterra), ao lado da alemã Laura Siegemund.

Quem também ascenderá no ranking é o carioca revelação do tênis mundial: João Fonseca, de 18 anos, subirá da 57ª para 54ª colocação no ranking da Association of Tennis Professionals (ATP). Embora eliminado nesta manhã nas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne (Inglaterra), o brasileiro galgou posições por ter vencido o jogo de estreia – superou o belga Zizou Bergs (50º) -, seu primeiro triunfo como profissional em piso de grama.

3x Champ survives ????@Taylor_Fritz97 withstands a serious test from Fonseca, 6-3 6-7(5) 7-5 to begin his hunt for back-to-back titles at the #LexusEastbouneOpen ??@the_LTA pic.twitter.com/4J0NIYDpae — ATP Tour (@atptour) June 26, 2025

O embate de João contra o norte-americano Taylor Fritz - número 5 do mundo e tricampeão do torneio (2019, 2022 e 2024) – foi retomado hoje (26), após ter sido interrompido às 20h35 (horário local) de quarta (25), em razão da falta de luz natural. João acabara de empatar a partida – parciais de 6/6 e 7/6 (7-5) – quando o supervisor do torneio Jerry Armstrong suspendeu o jogo.

Não faltou emoção no terceiro e decisivo set disputado nesta quinta (26). Fonseca teve o serviço quebrado no quarto game, com o norte-americano abrindo vantagem de 4/1. A vitória parecia bem encaminhada para Fritz, quando ele foi sacar liderando o placar por 5/3. Só que Fonseca reagiu de forma surpreendente, conseguindo o empate em 5/5. No entanto, após cometer erros não forçados, o norte-americano aproveitou para levar a parcial por 7/5, selando a vitória por 2 sets a 1.

Nesta sexta (26) está programado o sorteio dos adversários da primeira rodada da chave de simples de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano – o último será o US Open (de 18 de agosto a 7 de setembro). Os Grand Slams as competições mais importantes da temporada, por distribuírem a maior pontuação (1500 pontos). Neste ano, já ocorreram o Aberto da Austrália (janeiro) e Roland Garros (maio/junho).

Stefani disputa semi de duplas no sábado (28)

Recém-campeãs do WTA 500 de Estrasburgo (França), a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos entra em quadra no próximo sábado (28), a partir das 6h30 (horário de Brasília), em busca da classificação à final de duplas do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha). Elas enfrentarão a ucraniana Lyudmyla Kichenok e australiana Ellen Perez. Após o torneio, Stefani e partem para Wimbledon, onde também competirão na chave de duplas.

