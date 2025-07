A segunda-feira (30) teve dose dupla de alegria para os tenistas brasileiros Beatriz Haddad Maia e João Fonseca. Além de começarem o dia mais bem posicionados no ranking mundial – Bia em 20º lugar e João em 54º - eles estrearam com vitória na principal chave do Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra) e avançaram à segunda rodada. A paulista de 29 anos despachou a eslovaca Rebecca Sramkova (34ª) na primeira rodada, com vitória por 7/6 (9-7) e 6/4. Já o carioca de 18 anos superou o anfitrião Jacob Fearnley (51º) por 3 sets a 0 – parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (7-5) – em sua primeira partida como tenista profissional no Grand Slam londrino, disputado em piso de grama. O trunfo na Quadra 1 do All England Club, foi o terceiro do brasileiro sobre o britânico apenas neste ano.

Ambos voltam à quadra na próxima quarta (2 de julho), em horários ainda a serem definidos pelos organizadores. Na segunda rodada Bia terá pela frente a húngara Dalma Galfi (110ª posição no ranking) e o João enfrentará o norte-americano Jenson Brooksby (51º).

A um mês de completar 19 anos, João tornou-se nesta segunda (30) o segundo tenista mais jovem sul-americano a vencer na chave de simples de Wimbledon – o primeiro foi o argentino Juan Martin Del Potro (2007).

Antes mesmo de saber quem seria seu adversário na segunda rodada, João Fonseca revelou durante coletiva de imprensa como é sua preparação para as competições.

"Gosto de me concentrar em mim mesmo, nas coisas que posso controlar, no que é certo. Obviamente, meus treinadores me ajudam muito quando se trata de estudar meus adversários, assistir às suas partidas recentes na grama e algumas estatísticas, ou até mesmo a partida que eles jogaram um contra o outro. No dia anterior, geralmente nos sentamos para planejar uma estratégia, então é hora de treinar primeiro. Eles definitivamente me ajudarão a me concentrar nas coisas em que preciso me concentrar. Talvez eu assista a essa partida também [a da estreia de Brooksby contra o holandês Tallon Griekspoor, também nesta segunda] , embora eu geralmente me concentre apenas na minha", detalhou o jovem, que despontou como fenômeno do tênis mundial no início deste ano.

Duplas com brasileiros estreiam quarta

Campeãs no piso de grama do WTA 250 de Nottinghan (Inglaterra) no último domingo (22), Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund chegarão embaladas na estreia contra as contra as norte-americanas Hailey Baptiste e Caty McNally.

Recém-campeãs no saibro do WTA de Estrasburgo (França) a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos disputarão a primeira rodada contra a dupla da romena Jaqueline Cristian com a belga Magali Kempen. Antes, neste sábado (28), Stefani e Babos disputam as semifinais do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha) contra a parceria da ucraniana Lyudmyla Kichenok com a australiana Ellen Perez. O início da partida está previsto para às 6h30 (horário de Brasília).

Na disputa masculina são três duplas, sendo que uma 100% verde e amarela, formada por Marcelo Melo e Rafael Matos. Eles enfrentarão na estreia a parceria do compatriota Orlando Luz com o croata Ivan Dodig.

Já a primeira rodada da dupla do carioca Fernando Rombolli com o australiano John-Patrick Smith (AUS) será contra os norte-americanos competira com os norte-americanos Mackenzie McDonald e Alex Michelsen.

Quem também enfrentará norte-americanos na estreia será a parceria do gaúcho Marcelo Demoliner com o argentino Guido Andreozzi. Eles enfrenarão Christian Harrison e Evan King.

