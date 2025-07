AQUI É BRASIL! 100% na AmericupW e liderança do grupo!



Vitória sobre o Canadá por 74 a 65!



????Damiris - 20pts e 12reb

????Kamilla - 19pts e 11reb

????Vitória - 11pts, 5reb e 3ast

????Bella - 9pts pic.twitter.com/nOp1XcNo04 — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 30, 2025

Com um ótimo desempenho no último quarto, a seleção brasileira feminina de basquete conseguiu seu segundo triunfo em dois jogos na AmericupW (Copa América feminina) ao derrotar o Canadá, nesta segunda-feira (30) em Santiago (Chile), por 74 a 65. O Brasil havia estreado contra a Argentina, no último sábado (28), com vitória por 71 a 50.

Mais uma vez, o destaque do Brasil na pontuação foi a ala Damiris Dantas, que registrou 20 pontos e 14 rebotes (ela havia anotado 24 na estreia). A pivô Kamilla Cardoso, com 19 pontos e 11 rebotes, também brilhou na equipe comandada pela norte-americana Pokey Chatman.

Brasil e Canadá fizeram um confronto com alternância de domínio e equilíbrio ao longo dos três primeiros quartos. Nos últimos dez minutos, a seleção brasileira fez 15 pontos e sofreu apenas cinco, deslanchando no placar até fechar em 74 a 65.

A equipe ainda faz mais dois jogos pelo grupo A da competição. Na próxima terça (1) enfrenta a República Dominicana a partir das 12h40 (horário de Brasília). No dia seguinte, no mesmo horário, o adversário será El Salvador.

Killa Milla ???? pic.twitter.com/uaW1Hi0xAe — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 30, 2025

Na AmericupW, dez países estão divididos em duas chaves com cinco seleções cada. As quatro melhores de cada grupo avançam ao mata-mata. O campeão da competição garante vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto as equipes que terminarem do segundo ao sexto lugares vão para a disputa do Pré-Mundial.

Tags:

AmeriCup | basquete | brasil | Esportes | seleção brasileir