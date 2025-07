A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite desta terça-feira (1), que a meio-campista Ana Vitória foi cortada da equipe que representará o Brasil na Copa América de futebol feminino. A decisão foi tomada após ser diagnosticado que a jogadora tem uma lesão na região posterior da coxa direita.

O técnico Arthur Elias convocou para a vaga a meio-campista Yaya. A jogadora do Corinthians já fazia parte de um grupo de sete atletas que foram convocadas para integrar a preparação da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (Rio de Janeiro), entre os dias 3 e 10 de julho.

A Copa América de futebol feminino será disputada em Quito (Equador) entre os dias 12 de julho e 2 de agosto. Atual campeão da competição, o Brasil estreará no dia 13 de julho contra a Venezuela, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo B (que também conta com Bolívia, Colômbia e Paraguai). A outra chave é formada por Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai.

