No duelo entre a equipe de menor investimento das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e uma das equipes de maior poderia financeiro da competição, o Fluminense derrotou o Al-Hilal (Arábia Saudita) por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (4) no Camping World Stadium, em Orlando, e se classificou para as semifinais, dando uma prova de que o futebol ainda é um esporte que ainda é decidido por fatores além do poder de investimento dos times.

Com este grande triunfo, o Tricolor das Laranjeiras aguarda agora o confronto entre Palmeiras e Chelsea (Inglaterra), que será disputado a partir das 22h (horário de Brasília) desta sexta na Filadélfia, para conhecer seu próximo adversário.

Diante de um adversário que mostrou muita qualidade ao eliminar o poderoso Manchester City (Inglaterra) nas oitavas de final da competição, o técnico Renato Gaúcho voltou a optar pelo esquema 3-5-2 que deu muito certo no triunfo de 2 a 0 diante da Inter de Milão (Itália).

Os primeiros minutos de Fluminense e Al-Hilal foram marcados pelo extremo respeito das duas partes, que valorizavam a posse de bola em uma postura bem conservadora. Com o passar do tempo o Tricolor das Laranjeiras passou a se soltar mais e a dar o ritmo do confronto, conseguindo criar a primeira oportunidade aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Nonato roubou a bola no campo de ataque, tabelou com Arias e acertou chute que acabou indo para fora.



Já a primeira oportunidade da equipe saudita surgiu aos 26 minutos, em cobrança de escanteio do português Rúben Neves que tinha como endereço a cabeça do senegalês Koulibaly. Mas Ignácio subiu mais e conseguiu cortar a bola e impedir o que, certamente, seria uma perigosa finalização.

O Fluminense continuou melhor na partida e, antes do intervalo, conseguiu abrir o placar. Aos 39 minutos, o colombiano Gabriel Fuentes aproveitou bola que sobrou na ponta esquerda e cruzou rasteiro para Martinelli, que se livrou da marcação de Milinkovic-Savic antes de acertar um lindo chute que morreu no ângulo do gol defendido pelo marroquino Bono.

Em desvantagem no marcador, o Al-Hilal partiu para o ataque nos últimos momentos da etapa inicial, e o empate ficou próximo em dois momentos. Primeiro aos 45 minutos, quando Koulibaly aproveitou bola levantada na área pelo português Rúben Neves para acertar uma cabeçada muito perigosa, que parou em uma grande defesa do goleiro Fábio.

Um minuto depois o árbitro marcou um pênalti em favor dos sauditas, após o brasileiro Marcos Leonardo cair dentro da área depois de sofrer um leve toque de Samuel Xavier. Porém, o VAR (árbitro de vídeo) sugeriu a revisão da marcação e, após olhar no monitor, o holandês Danny Makkelie decidiu voltar atrás em sua decisão.

No início do segundo tempo o Al-Hilal conseguiu uma sequência de escanteios a seu favor. E foi desta forma, aos 5 minutos, que os sauditas chegaram à igualdade. Rúben Neves levantou a bola na área, Koulibaly cabeceou para o meio da área e Marcos Leonardo ficou livre para dominar e bater para o fundo do gol defendido por Fábio.

Cinco minutos depois o Fluminense teve uma oportunidade cristalina para voltar a fica em vantagem, quando Renan Lodi recuou a bola errado. Cano ficou com o domínio, tentou driblar o goleiro Bono, mas o marroquino se recuperou e conseguiu impedir a finalização do atacante argentino.

Após este momento inicial de superioridade dos sauditas, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu se reencontrar na base da troca de passes. E foi desta forma que o Fluminense voltou a ficar em vantagem. Aos 24 minutos Hércules, que entrou no lugar de Martinelli, acertou forte chute da intermediária, a defesa cortou parcialmente, Samuel Xavier desviou de cabeça e Hércules ficou com o domínio para invadir a área e bater cruzado para superar Bono.

A partir o Fluminense mostrou maturidade, e muita dedicação, para segurar o Al-Hilal e garantir a vitória e a presença nas semifinais da competição.

