O Chelsea (Inglaterra) derrotou o Palmeiras por 2 a 1, na noite destas sexta-feira (4) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Estados Unidos), para garantir presença nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, onde terá pela frente o Fluminense, que mais cedo derrotou o Al-Hilal (Arábia Saudita) por 2 a 1 no Camping World Stadium, em Orlando.

Chelsea e Fluminense disputam o privilégio de ser um dos finalistas da competição na próxima terça-feira (8), quando medem forças a partir das 16h (horário de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O jogo

O Palmeiras não fez um bom primeiro tempo diante dos ingleses. Mesmo contando com o talento do jovem atacante Estêvão, que disputou sua última partida pelo Verdão (ele seguirá para o Chelsea após a competição), o time brasileiro pouco criou nos primeiros 45 minutos, enquanto permitiu que a equipe da Inglaterra abrisse o placar nos primeiros minutos. Aos 15 minutos Cole Palmer recebeu passe na entrada da área e, mesmo marcado, avançou e bateu colocado para superar o goleiro Weverton.

Mesmo em desvantagem, o Verdão pouco conseguiu fazer no restante da primeira etapa. O panorama só mudou após o intervalo, em especial com as jogadas pela ponta direita com Estêvão. E foi desta forma que o time brasileiro conseguiu igualar, aos 7 minutos, quando o jovem atacante recebeu passe de Allan, se livrou da marcação de Colwill e bateu, mesmo sem ângulo, para marcar um golaço.

No entanto, o Palmeiras, que atuou com vários defensores reservas, não conseguiu se segurar e permitiu que o Chelsea marcasse em mais uma oportunidade para garantir a classificação. Aos 37 minutos, Gusto recebeu na ponta esquerda e bateu na direção do gol. A bola desviou em Giay e acabou enganando o goleiro Weverton.

A partir daí a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira não teve mais forças para tentar uma nova reação e a vaga ficou mesmo com o time da Inglaterra.

