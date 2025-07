, direto do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O apito inicial está previsto para as 16h.

O jogo é uma das atrações do futebol masculino durante a pausa do calendário da Série A da modalidade para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. O torneio Vitória Cup envolve ainda o time capixaba Desportiva e a equipe argentina Defensa y Justicia.

A transmissão na telinha da TV Brasil ocorre em parceria com a TVE Espírito Santo, emissora que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O canal capixaba é responsável pela captação de imagens, narração e comentários do torneio disputado no estado.

A iniciativa está integrada à estratégia da TV Brasil de ampliar a cobertura esportiva. Desde o início do ano, o canal já acompanhou partidas de diversos campeonatos estaduais de futebol, em conjunto com as emissoras da RNCP. Na telinha, já entraram no ar o Baianão (TVE Bahia), o Cearense (TV Ceará), o Capixaba (TVE Espírito Santo) e o Parazão (TV Cultura do Pará).

Outro destaque é a presença do esporte feminino na programação da TV Brasil. A emissora mostra os confrontos da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Além da elite do esporte, o canal transmite as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Também traz para a telinha as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20. Ainda transmite jogos da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Sobre a disputa

Em sua primeira edição, a Vitória Cup é um torneio amistoso realizado no Espírito Santo por quatro clubes com formato em que cada jogo vale uma taça. A competição reúne grandes equipes do futebol sul-americano: o Cruzeiro, de Minas Gerais, a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo, e os times argentinos Banfield e Defensa y Justicia. Com confronto direto entre os participantes, as quatro partidas são disputadas entre os dias 2 e 6 de julho nos estádios Engenheiro Araripe e Kleber Andrade, em Cariacica.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Vitória Cup - Cruzeiro (BRA) x Banfield (ARG) - domingo (6), às 15h45, na TV Brasil

