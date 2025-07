Correr no Hayward Field, em Eugene, nos Estados Unidos, parece fazer bem para Alison dos Santos. No estádio onde foi campeão mundial dos 400 metros com barreiras há três anos, o brasileiro fez a melhor marca dele no ano e ainda superou o medalhista de ouro dos Jogos de Paris, na França, para vencer pela primeira vez na temporada 2025 da Diamond League, principal circuito de atletismo do mundo.

No último sábado (5), Alison completou os 400 m com barreiras da etapa de Eugene em 46s65, três centésimos mais rápido que sua melhor marca anterior do ano, alcançada em Estocolmo, na Suécia, em junho. Ouro em Paris, o norte-americano Rai Benjamin ficou na segunda posição (46s71). O nigeriano Ezekiel Nathaniel (47s88) completou o pódio.

Foi justamente no Hayward Field, na final do Mundial de 2022, que Piu ? como ele é conhecido ? estabeleceu a melhor marca da carreira (46s29), que também é o recorde brasileiro e sul-americano. A próxima parada da Diamond League será em Mônaco, na próxima sexta-feira (11). Nove etapas foram disputadas e faltam seis para o fim da temporada. Alison é o atual campeão dos 400 m com barreiras no circuito.

Alison está em preparação para o Mundial deste ano, que será em Tóquio, no Japão, entre 13 e 21 de setembro. Duas vezes medalhista olímpico de bronze, ele, atualmente, é o terceiro do mundo no ranking da prova na World Athletics, federação internacional de atletismo, atrás de Benjamin (1º) e do norueguês Karsten Warholm (2º), que é o recordista dos 400 m com barreiras.

