jogo deste domingo (6), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), foi válido pelo torneio amistoso Vitória Cup, com transmissão ao vivo da TV Brasil, em parceria com a TVE Espírito Santo e com a Rede Minas.

A Vitória Cup reuniu quatro times. Além de Cruzeiro e Banfield, participam o também argentino Defensa y Justícia e a Desportiva, segunda maior campeã do futebol potiguar, com 18 títulos estaduais. Cada equipe fez dois jogos. O torneio não teve um campeão, mas ao final de cada partida, o ganhador recebeu um troféu.

Na última quinta-feira (3), a Raposa perdeu por 1 a 0 para o Defensa, no Kleber Andrade. Na quarta-feira (2), o Banfield superou a Desportiva - que atualmente não possui divisão nacional, mas esteve 15 vezes na Série A do Brasileirão - pelo mesmo placar, no Estádio Engenheiro Araripe, também em Cariacica. Mais cedo neste domingo, novamente no Araripe, a Tiva perdeu do Defensa por 2 a 1, de virada.

O tropeço de quinta encerrou uma série de 12 jogos sem derrotas do Cruzeiro, que fez sua última partida oficial em 12 de junho, quando empatou sem gols com o Vitória, no Barradão, em Salvador. Para encarar o Banfield, o técnico Leonardo Jardim mandou a campo a formação que deve ser titular no retorno do Brasileirão, no domingo que vem (13), diante do Grêmio, às 20h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

O treinador escalou a Raposa com Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Marquinhos; Kaio Jorge. Apesar de cotado para ser titular, Wanderson foi preservado devido a dores musculares. O atacante se queixou do incômodo depois de uma pancada no treino. No aquecimento que antecedeu a partida, ele reclamou novamente.

Os mineiros fizeram o gol da vitória aos 37 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Lucas Silva, Fabrício Bruno e Kaio Jorge desviaram e Matheus Pereira, na pequena área, quase como um centroavante, completou para as redes.

Na etapa final, as equipes efetuaram várias trocas e o ritmo da partida caiu. No Cruzeiro, Kaique Kenji, Kauã Prates, Walace, Fagner, Yannick Bolasie, Gabriel e Japa entraram nos lugares de William, Kaiki Bruno, Romero, Christian, Marquinhos, Kaio Jorge e Matheus Pereira. Destaque à volta de Japa, que ainda não tinha atuado em 2025 devido a uma lesão no tendão da coxa esquerda. O placar, contudo, não se alterou.

A Raposa volta às atenções para o Brasileirão. Após 12 jogos, a equipe mineira ocupa o segundo lugar na classificação, com os mesmos 24 pontos do Flamengo, mas os cariocas ficam à frente por terem melhor saldo de gols.

TV Brasi | Vitória Cup