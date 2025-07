A tenista brasileira Luisa Stefani assegurou nesta segunda-feira (7) duas classificações importantes no Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra). A primeira delas foi em parceria com a húngara Timea Babos, após eliminarem a dupla favorita (cabeças de chave 7) formada pela australiana Ellen Perez com a ucraniana Lyudmyla Kichenok, com vitória por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/4). Na sequência, Stefani avançou às semifinais das duplas mistas, jogando ao lado do britânico Joe Salisbury. Eles derrotaram a parceria do polonês Jan Zielinski com o taiwanês Su-Wei Hsieh, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9-7) e 6/3.

Stefani e Salisbury competirão por uma vaga na final nesta terça (8), a partir das 13h (horário de Brasília). Eles enfrentarão a dupla da chinesa Zhang Shuai com o salvadorenho Marcelo Arévalo. Na quarta (9), ao lado de Babos, a brasileira encara outra dupla favorita, formada pela tcheca Katerina Siniaková e a norte-americana Taylor Townsend (cabeça de chave 1).

Já a compatriota Beatriz Haddad Maia foi eliminada com derrota por WO nas oitava de final de duplas femininas, após a parceira Laura Siegemund (Alemanha) abandonar a disputa. Classificada às quartas de final da chave de simples, a tenista alemã de 37 anos decidiu priorizar o torneio individual: nesta terça (8), a partir das 9h30, ela medirá forças com a bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo.

A segunda-feira também foi de despedida da dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com o o argentino Guido Andrezzi. Eles foram eliminados nas oitavas pelos britânicos Julian Cash (12º) e Llyod Glasspool (10º), após perderem por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).

