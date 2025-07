A seleção feminina de vôlei conquistou uma importante vitória neste domingo (22), pela Liga das Nações. Mesmo atuando em Istambul, na casa das adversárias, as, parciais de 25/18, 23/25, 25/23 e 25/15.

Foi a sétima vitória do Brasil em oito jogos, além da primeira derrota turca. A seleção de José Roberto Guimarães ultrapassou as rivais, assumindo, provisoriamente, o segundo lugar - a Polônia, que visita a Sérvia em Belgrado, pode reassumir a vice-liderança. A Itália, com oito triunfos e 100% de aproveitamento, está na ponta. Os oito melhores times ao final de 12 rodadas vão às quartas de final.

Mais uma vez, o grande nome do Brasil foi Ana Cristina. A ponteira de 21 anos - que atua no vôlei turco, no Fenerbahçe - ignorou a pressão dos quase 17 mil torcedores no Sinan Erdem Dome e anotou 27 pontos, sendo 24 de ataque, dois de bloqueio e um de saque. Pelo lado das donas da casa, a oposta Ebrar Karakurt, conhecida pelas provocações às adversárias em quadra, foi o destaque, com 17 pontos.

As brasileiras voltam à quadra na semana de 9 a 13 de julho, para partidas em Chiba, no Japão, contra Bulgária, França, Polônia e as donas da casa. O mata-mata será disputado na cidade polonesa de Lodz, entre 23 a 27 de julho.

