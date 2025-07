O Atlético-PI saiu na frente do Doce Mel pelas semifinais da Série A3 (terceira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Neste domingo (22), em meio a muito calor, as piauienses venceram as baianas por 3 a 0 no Waldomirão, em Jequié (BA). A partida foi transmitida ao vivo pela

Os dois clubes estão garantidos na Série A2 (segunda divisão) do Brasileirão Feminino em 2026. O Doce Mel obteve o acesso ao eliminar o União Desportiva Alagoana (UDA) nas quartas de final. Pela mesma fase, o Atlético superou o Ceará.

O reencontro entre as equipes será no próximo dia 6 de julho, às 11h (horário de Brasília), no Albertão, em Teresina. O time piauiense, comandado pela ex-jogadora da seleção brasileira Renata Costa, vice-campeã mundial em 2007, pode perder por até dois gols de diferença que vai à final. As baianas precisam ganhar por quatro ou mais gols de saldo. A TV Brasil transmite o duelo ao vivo.

O primeiro tempo foi dominado pelo Atlético. Aos 28 minutos, Cris - que disputou a Copa do Mundo Feminina de 2011 naturalizada por Guiné Equatorial - carimbou o travessão. Aos 35, Silmara dividiu com Alana na pequena área e a bola saiu por cima do gol. Quatro minutos depois, a insistência das piauienses deu resultado, com Jaynne. A camisa 11 foi lançada na esquerda, ganhou de Milena Biro-Biro na velocidade e bateu cruzado, abrindo o placar.

As visitantes continuaram em cima no segundo tempo. Aninha, goleira do Doce Mel, salvou uma cabeçada de Geovanna, aos dez minutos. Aos 20, a atacante do Atlético entrou na área pela esquerda, escapou da marcadora e bateu cruzado. A camisa 1 do time da casa defendeu em dois tempos, evitando o gol em cima da linha.

Aos 45, o Doce Mel perdeu Ana Júlia expulsa. No lance seguinte, aos 46 minutos, Moara foi lançada e desviou de cabeça na saída da goleira Aninha para ampliar o placar a favor das atleticanas. E ainda deu tempo para Geovanna fazer um golaço por cobertura, aos 52, fechando o marcador.

Quem avançar entre Atlético e Doce Mel terá pela frente o ganhador de Itabirito e Vila Nova. No sábado (21), os times empataram por 3 a 3 no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), com transmissão ao vivo da TV Brasil. A emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também exibirá o duelo de volta, dia 5 de julho, às 11h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Brasileirão Feminino A2

O Brasileirão Feminino A2 está nas quartas de final. Os duelos apontarão os semifinalistas e os quatro novos integrantes da Série A1 (primeira divisão). No sábado (21), o Santos derrotou o Ação-MT no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande (MT), por 1 a 0, na partida de ida do confronto. O gol de Analuyza dá às Sereias da Vila, rebaixadas no ano passado, a vantagem do empate para o duelo de volta, em 5 de julho, às 15h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Outros três confrontos valem vaga nas semifinais e na elite do Brasileirão Feminino: Botafogo x Mixto-MT, Minas Brasília x Fortaleza e Atlético-MG x Vitória. Os quatro times promovidos ocuparão os lugares de Sport e 3B da Amazônia, os rebaixados deste ano.

