A seleção brasileira feminina de vôlei assegurou a classificação antecipada à etapa final da Liga das Nações, ao superar a Bulgária por 3 sets a 1 (25/21, 27/29, 25/10 e 25/19) nesta quarta-feira (9), em Chiba (Japão). A equipe busca o título inédito na competição. Com a vitória na abertura da terceira e última semana da primeira fase, as brasileiras carimbaram a vaga a três rodadas do fim da etapa classificatória.

Com um total de oito triunfos em nove partidas, a amarelinha ocupa o terceiro lugar na tabela, atrás da líder Itália e da Polônia (3º). A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarçeas volta a competir às 3h30 (horário de Brasília) desta quinta (10) contra a França.

“Buscar a classificação era nosso primeiro objetivo. Agora temos mais três partidas pela frente, e temos que buscar a melhor classificação na fase final. Foi um jogo importante, tivemos muitos altos e baixos, nós não conseguimos aproveitar alguns contra-ataques, e não conseguimos subir algumas bolas de defesa. Mas foi só o primeiro jogo, sabemos que temos muito a crescer, entender o que podemos fazer melhor. Temos pela frente três adversários difíceis, que estão jogando muito bem, e para isso, precisamos buscar nossa evolução para reduzirmos os erros”, analisou a capitã Gabi, terceira maior pontuadora da partida, com 11 pontos.

ROSAMARIA FOI A MAIOR PONTUADORA DO BRASIL ???????? pic.twitter.com/dUzN21gxTs — Vôlei Brasil (@volei) July 9, 2025

A novidade hoje em quadra foi a oposta Rosamaria, que vinha sendo poupada pelo treinador Jose Roberto para se recuperar da extenuante temporada no Japão, onde defende o Denso Airybees. Rosamaria voltou em grande forma: foi a maior pontuador com 18 acertos. A ponteira Júlia Bergmann foi a segunda melhor, com 16 pontos.

“Pude estar em quadra para ganhar mais ritmo de jogo, que é o que eu preciso agora. Foi um jogo especial. Ainda temos muito a crescer como equipe, mas foi importante ver nossa postura nos momentos decisivos contra a equipe da Bulgária, um time muito competente, com um bloqueio e ataque muito bom. Conseguimos entregar nosso melhor em quadra para garantir essa vitória, mas ainda podemos evoluir muito”, projetou Rosamaria.



Próximos jogos da seleção

Quinta-feira (10) - 3h30 – Brasil x França

Sexta (11) – 7h20 – Brasil x Polônia

Domingo (13) – 7h20 – Brasil x Japão

Fase final: de 23 a 27 de julho (Polônia)

