As brasileiras vão lutar pelo nono título da Copa América. O torneio reunirá 10 seleções, divididas em duas chaves de cinco equipes. O Grupo A conta com o anfitrião Equador, Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Apenas os dois primeiros colocados em cada grupo avançarão às semifinais (dias 28 e 29 de julho). A final do torneio está programada para 2 de agosto.

Quem se classificar à decisão do título garantirá vaga na próxima edição da Olimpíada, em Los Angeles (Estados Unidos), em 2028. O torneio também distribuirá vagas aos cinco melhores para os Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), em 2027.

Até a última edição em 2022, na Colômbia, a Copa América classificava para a Copa do Mundo. Agora, pela primeira vez na história, as seleções terão de disputar as eliminatórias o Mundial Feminino de 2027, no Brasil. Serão oferecidas duas vagas diretas e outras duas na repescagem.

