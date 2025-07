Em cinco sets! ?????????



A seleção feminina venceu a França, na madrugada desta quinta-feira, por 3 sets a 2, na Liga das Nações, em Chiba, no Japão



Já classificado, de forma antecipada, para a fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino, o Brasil derrotou a França por 3 sets a 2 (parciais de 23/25, 25/21, 17/25, 25/21 e 15/11), nesta quinta-feira (10) em Chiba (Japão). Este é o segundo triunfo da equipe brasileira na terceira e última semana da primeira fase da competição.

O destaque do Brasil foi a meio de rede Julia Kudiess, que somou 17 pontos (11 de ataque e seis de bloqueio). Já a notícia negativa foi a lesão da ponta Ana Cristina, que, segundo nota da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), “sofreu uma lesão no joelho esquerdo no segundo set da partida contra França. Após o jogo, ela realizou um exame de ressonância magnética que mostrou uma lesão no menisco medial. Ela já iniciou tratamento e está fora do restante da etapa do Japão”.

Agora, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães volta a entrar em ação pela competição na próxima sexta-feira (11), quando mede forças com a seleção da Polônia a partir das 7h20 (horário de Brasília).

