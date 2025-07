A exatos três anos da abertura dos Jogos de Los Angeles 2028 (LA 28), o comitê organizador da Olimpíada divulgou a primeira versão do calendário detalhado das competições. Diferentemente das edições anteriores, as provas de atletismo ocorrerão na primeira semana do evento e as de natação na segunda – originalmente era o contrário.

A troca foi necessária devido ao local de provas da natação, o So-Fi Stadium, que também será palco da cerimônia de abertura no dia 14 de julho, juntamente com o LA Memorial Coliseum, a partir das 21h (horário de Brasília). Segundo os organizadores, após a cerimônia, o So-Fi Stadium, em Inglewood, precisará de alguns dias para ser adaptado a fim de receber as provas de natação.

Outra novidade é a inclusão de mais quatro modalidades - basquete, polo aquático, críquete e hóquei na grama - entre os esportes coletivos com jogos de estreia antes mesmo da abertura dos Jogos. Os demais são futebol, handebol e o rugby sevens.

"O calendário das competições olímpicas foi meticulosamente desenvolvido para garantir que os melhores atletas do mundo possam competir em Los Angeles", disse em comunicado oficial o diretor-executivo da LA28 Reynold Hoover.

Também houve mudança em relação ao esporte que concederá a primeira medalha olímpica. Tradicionalmente os atletas do tiro esportivo eram os primeiros a subir ao pódio, mas nos Jogos de Angeles 2028 as primeiras medalhas serão distribuídas aos melhores competidores do triatlo, na manhã de 15 de julho, em Venice Beach.

Já a maratona seguirá tradicionalmente no último fim de semana dos Jogos, no LA Memorial Coliseum. A expectativa é de que o 15º dia dos Jogos concentre a maior distribuição de medalhas, com 16 finais de esportes coletivo e 19 finais de modalidades individuais. A cerimônia de encerramento está programada para 30 de julho, no La Memorial Coliseum, a partir de meia-noite (horário de Brasília).

O calendário de LA28 foi elaborado em parceria com Comitê Olímpico Internacional (COI), as federações internacionais e o Olympic Broadcasting Services (serviços de transmissão olímpica). Segundo os organizadores, o cronograma com detalhamento completo será divulgado ainda este ano.

