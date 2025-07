O Brasil não tomou conhecimento da Bolívia e aplicou uma goleada de 6 a 0, na noite desta quarta-feira (16) no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito (Equador), para assumir a liderança do Grupo B da Copa América de futebol feminino. A partida contou com a transmissão ao vivo da

Mais habituada aos 2.850 metros de altitude da cidade de Quito, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias dominou amplamente um time boliviano que mais se preocupou em defender para tentar segurar o ímpeto ofensivo das jogadoras brasileiras.

Neste cenário, o Brasil precisou de apenas 12 minutos para abrir o marcador. Em jogada de escanteio ensaiada, Fátima Dutra tocou rasteiro para Dudinha, que, da entrada da área, tentou o chute para o gol. A bola acabou dentro da área com Luany, que, com grande liberdade, teve liberdade para dominar e chutar para superar a goleira Erika Sánchez.

Com extrema facilidade a seleção brasileira chegou ao segundo aos 31 minutos, quando Kerolin encontrou Fátima dentro da área. A lateral chutou e a goleira boliviana deu rebote. A bola sobrou então dentro da área para Luany, que não perdoou.

O time verde e amarelo continuou empilhando oportunidades e, antes do intervalo, chegou ao terceiro, desta vez com a capitã Kerolin em cobrança de pênalti aos 36 minutos.

Na etapa final o técnico Arthur Elias rodou o time, colocando em campo peças como as atacantes Marta, Amanda Gutierres e Gio Garbelini, que começaram o confronto no banco de reservas.

Com reforço no ataque, o Basil não demorou a chegar ao quarto gol. E ele veio aos 33 minutos em grande lance de Kerolin, que recebeu passe de Marta dentro da área, antes de bater com categoria para marcar um belo gol. Quatro minutos depois a atacante da Manchester City (Inglaterra) bateu de primeira para marcar o seu terceiro no confronto.

Já nos acréscimos Kerolin avançou com liberdade e levantou a bola na área para Amanda Gutierres marcar de cabeça e dar números finais ao confronto.

Agora o Brasil folga na próxima rodada, e volta a entrar em ação pela competição apenas na próxima terça-feira (22), quando mede forças com o Paraguai a partir das 21h (horário de Brasília).

