As argentinas seguem com 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos. Com seis pontos, a Albiceleste - como a seleção das hermanas é conhecida - assumiu a ponta da chave e ultrapassou o Equador, que soma quatro pontos e folgou nesta rodada. A La Roja - apelido do time chileno - permanece com três pontos, na quarta posição. Os dois primeiros se classificam às semifinais.

Na Argentina, duas jogadoras integram equipes do Campeonato Brasileiro Feminino, transmitido ao vivo pela TV Brasil, participaram da partida. Artilheira da última Copa América, Yamila Rodríguez, do Grêmio, iniciou como titular, saindo aos 11 minutos da etapa final. Aos 27, Paulina Gramaglia, do Red Bull Bragantino, foi a campo e participou do gol de empate das hermanas.

As chilenas entraram em campo com uma faixa preta no braço, em luto pela morte da ex-jogadora Catalina Díaz, que faleceu de câncer na terça-feira (15). Díaz, que tinha 44 anos, defendeu a seleção entre 2003 e 2010, chegando a jogar com Karen Araya - que integra o atual elenco da La Roja. Ela foi vice-campeã da Libertadores de 2009 pelo Everton, do Chile, perdendo a decisão daquele ano para o Santos de Marta e Cristiane.

O Chile abriu o placar aos 10 minutos. Após Sofia Domínguez e Betina Soriano se enrolarem no meio-campo, a bola sobrou com Vaitiare Pardo. A jogadora de 17 anos avançou em direção ao gol, entrou na área pela esquerda e bateu sem chances para Solana Pereyra. Foi a única finalização das chilenas no primeiro tempo, contra dez da Argentina - que apesar do volume, acertou apenas um dos chutes na direção da meta defendida por Antonia Canales.

A La Roja retornou do intervalo com mais presença ofensiva, mas as argentinas, desta vez, foram mais eficientes. Aos 29, dois minutos após entrar em campo, Paulina cruzou pela direita e Daiana Falfán, de cabeça, deixou tudo igual. A virada veio aos 45. Milagros Martín cobrou falta na área e a capitã Aldana Cometti cabeceou para as redes. O Chile ainda teve Yenny Acuña expulsa após falta dura em Florencia Bonsegundo nos acréscimos.

As equipes voltam a jogar na segunda-feira (21), novamente no Banco Guayaquil. Às 18h (horário de Brasília), a Argentina enfrenta o Peru. Mais tarde, às 21h, o Chile mede forças com o Equador.

Neste sábado (19), ocorrem os jogos válidos pela terceira rodada do Grupo B. O Brasil, líder da chave com seis pontos, folga. As duas partidas serão no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito. No primeiro compromisso, a Venezuela pega a Bolívia às 18h. Na sequência, às 21h, tem Colômbia e Paraguai.

A seleção canarinho volta a campo na terça-feira (22), às 21h, contra as paraguaias. O jogo será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

