Brasil avança às quartas no basquete

Ainda pela primeira fase, o Brasil fez uma partida emocionante contra a República Tcheca, também em Essen. Foi a reedição da final dos últimos Jogos Mundiais Universitários, disputados em Chengdu, na China, em 2023. Na ocasião, os tchecos levaram a melhor e ficaram com o ouro.

Na noite desta segunda-feira (21), a seleção brasileira ficou praticamente toda a partida atrás do placar, mas com um último período perfeito, o Brasil virou, venceu por 74 a 70 e garantiu classificação para as quartas de final.

Boas estreias no vôlei de praia

No vôlei feminino, em Berlim, a equipe brasileira perdeu a semifinal contra o Japão por 3 set a 2 (29/31, 25/17, 20/25, 25/16, 15/10). O Brasil agora enfrenta a Alemanha na disputa pelo bronze. As anfitriãs perderam para a Itália por 3 sets a 0.

No vôlei de praia, duas boas estreias do Brasil. No masculino, Denilson e Wesley derrotaram a dupla neozelandesa formada por McManaway e Sadlier por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19). No feminino, vitória de Mafe e Luiza por 2 sets a 0 (21/15 e 21/18) sobre as espanholas Marta Carro e Sofía Izuzquiza.

* Maurício Costa viajgou à Alemanha a convite da CBDU.

* Texto corrigido às 14h35 para correção do título: o Brasil soma três pódios apenas no taekwondo, e não quatro como constava inicialmente.

Tags:

basquete | Esses | Jogos Mundiais Universitários | Prata | universitario | Vinícius Matos | vôle | Vôlei de Praia