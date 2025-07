A Secretaria do Patrimônio da União, ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, autorizou a venda do terreno onde atualmente funciona o Centro de Treinamento Rei Pelé, utilizado pelo Santos Futebol Clube. O terreno fica localizado no bairro Jabaquara, em Santos, no litoral paulista.

A decisão foi publicada no dia 15 de julho, no Diário Oficial da União. A data para a realização do leilão ainda não foi informada.

O terreno tem quase 40 mil metros quadrados e está localizado próximo ao estádio da Vila Belmiro. A área pertence à União, mas está sob responsabilidade do Santos Futebol Clube desde 1996, por meio de concessão pública.

Segundo o clube, o CT Rei Pelé é utilizado para as movimentações físicas, técnicas e táticas de todo o departamento de futebol do clube. Além disso, o local também é sede de amistosos e jogos oficiais dos times amadores.

Em janeiro deste ano, em uma publicação em suas redes sociais, o Santos divulgou interesse na compra definitiva do terreno.

O Santos Futebol Clube, conforme prevê a legislação em vigor, exerceu o direito de compra da área onde foi implantado o CT Rei Pelé, no bairro do Jabaquara, em Santos. A opção de aquisição foi feita eletronicamente no site da Secretaria de Patrimônio da União. Com essa manifestação oficial, o Santos Futebol Clube inicia uma nova etapa para compra definitiva da área, ampliando seu patrimônio e assegurando moderna infraestrutura para o Departamento de Futebol, tanto para o profissional como para as categorias de base, diz comunicado.

O Santos Futebol Clube também planeja construir um novo centro de treinamento profissional na cidade de Praia Grande, no litoral paulista. Após a inauguração desse novo espaço, o CT Rei Pelé será destinado para a base e o futebol feminino.

