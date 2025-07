As mulheres transgêneros estão proibidas de participar de competições femininas nos Estados Unidos. Na última segunda-feira (21), de forma discreta, o Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA - USOPC, na sigla em inglês - atualizou, em publicação no site, a Política de Segurança do Atleta (PSA) . Inicialmente, o texto com 27 páginas, datado em 18 de junho, não cita a palavra transgênero. No entanto, junto ao texto da Política de Segurança do Atleta publicado no site na segunda (21), foi incluído um trecho em que a entidade afirma ter acatado a ordem executiva do presidente Donald Trump, assinada em fevereiro. A próxima edição da Olimpíada será na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, no oeste dos EUA.

A ordem executiva 14201, intitulada Proibida a Entrada de Homens em Esportes Femininos, adverte para a possibilidade de cancelamento de todos os fundos de organizações que permitem a participação de atletas transgêneros em esportes femininos. A norma foi uma resposta do presidente norte-americano a sua promessa de campanha eleitoral, em que defendia manter os homens fora dos esportes femininos.

"Como organização federal, temos a obrigação de cumprir as expectativas federais", disse a diretora-executiva da USOPC, Sarah Hirshland, e o presidente Gene Sykes em uma carta. "Nossa política revisada enfatiza a importância de garantir ambientes de competição justos e seguros para as mulheres. Todos os órgãos governamentais nacionais são obrigados a atualizar suas políticas aplicáveis em conformidade".

A nova politica do USOPC foi enviada a diversas federações, entre elas natação, atletismo e esgrima, que serão obrigadas a cumprir a ordem executiva de Trump. Entre as atribuições do USOPC, está a supervisão de quase de 50 entidades governamentais nacionais, com funções envolvendo atletas de todos os níveis - da base à elite - em suas modalidades. Na prática, clubes que quiserem manter a filiação às federações também deverão mudar as regras relacionadas ao acesso de transgêneros às competições.

A primeira entidade a modificar a política de participação de atletas transgêneros em competições femininas foi a National Collegiate Athletic Association (NCCA), que regula os esportes universitários nos Estados Unidos, que aderiu à ordem executiva de Trump no dia seguinte à assinatura do documento.

