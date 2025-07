O último jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro coroou o Flamengo como o novo líder da competição. Ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0 nesse domingo (27), no Maracanã, o Fla superou o Cruzeiro - derrotado pelo Ceará, mais cedo, em Belo Horizonte - e chegou aos 36 pontos em 16 partidas disputadas. O time mineiro tem 34 em 17 jogos.

O gol da vitória da equipe comandada por Filipe Luís foi aos 30 minutos do segundo tempo. Luiz Araújo cobrou falta pela esquerda e o zagueiro Léo Ortiz completou de cabeça para marcar.

Foi a 11ª vitória do Flamengo na competição. A equipe tem o melhor ataque, com 30 gols marcados e a melhor defesa, com apenas seis sofridos. O Atlético tem 20 pontos e está em 13º lugar.

Cruzeiro leva virada do Ceará

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro esperava estender a permanência na liderança do campeonato, ao receber o Ceará em má fase, vindo de três derrotas seguidas. O panorama inicial se mostrou positivo porque - logo aos três minutos - o atacante Kaio Jorge aproveitou vacilo do goleiro Bruno Ferreira na saída de bola e marcou o 13º gol dele no campeonato, se isolando ainda mais na artilharia da competição.

No entanto, dois gols de cabeça de Galeano (um no primeiro tempo e o outro na etapa final) decretaram a virada do Vozão, que subiu aos 21 pontos, na nona posição, frustrando os planos do Cruzeiro.

Expulsão polêmica em Inter x Vasco

No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional salvou um ponto diante do Vasco ao alcançar o empate em 1 a 1 aos 46 minutos do segundo tempo com Johan Carbonero (o time carioca saiu na frente aos 30 do primeiro tempo, com Rayan). A equipe gaúcha tem 21 pontos, em 10º lugar, enquanto o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 15 pontos.

O lance que mais chamou a atenção na partida, porém, não foi nenhum dos dois gols. Pouco antes do empate colorado, o goleiro Léo Jardim, do Vasco, recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho, após permanecer no chão pedindo atendimento médico, atitude considerada como cera pelo árbitro Flavio Rodrigues de Souza. O detalhe é que o primeiro cartão recebido pelo goleiro também foi por atrasar o reinício da partida.

Nas outras duas partidas do domingo, o São Paulo derrotou o Fluminense por 3 a 1 no Morumbis (gols de Arboleda, Ferreirinha e Tapia para o tricolor paulista; Samuel Xavier marcou para o carioca) e o Bahia fez 3 a 0 no Juventude, com dois gols de Jean Lucas e um de Lucho Rodriguez.

