Após campanha invicta, o Brasil faturou os títulos masculino e feminino do Campeonato das Américas, ao vencer as respectivas finais na tarde desta terça-feira (5), no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista. Atual campeão mundial e bronze nos Jogos de Paris, o time masculino aplicou 7 a 1 na Argentina, faturando o tricampeonato os demais títulos foram em 2017 e 2022.

A decisão feminina foi uma reedição da final de 2022, também vencida pela amarelinha. Nesta terça (5), as brasileiras ganharam da seleção canadense por por 6 a 2 e, além do bicampeonato, também carimbaram a vaga no Mundial de goalball de 2026, em Hangzhou (China) o time masculino já garantira presença em 2022, quando se sagrou campeão mundial, em Portugal.

Um dos destaques em quadra foi a jogadora Jéssica Vitorino, que balançou as redes quatro vezes.

Sabíamos da força do Canadá, então fiquei no banco observando as jogadas e ouvindo as instruções do técnico. Quando entrei, já sabia exatamente o que precisava fazer. Agora é seguir treinando com o clube e focar no Mundial: queremos medalha, projetou a atleta brasiliense, que nasceu com baixa visão por causa de uma catarata congênita.