Neste sábado (9), aserá palco de dois jogos aguardados no Campeonato Brasileiro Feminino. Às 15h15, pela Série A1, os times Ferroviária e São Paulo entram em campo na partida de ida das quartas de final, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

A Ferroviária, campeã brasileira em 2014 e 2019, tenta abrir vantagem em casa contra a equipe tricolor, que tem feito uma campanha consistente na competição. O jogo da volta está previsto para o dia 17 de agosto, em São Paulo.

Mais tarde, às 21h deste sábado, será a vez do embate de ida da final da Série A3, com Vila Nova-GO enfrentando o Atlético Piauiense no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).

As duas equipes buscam o título inédito da divisão e já garantiram o acesso à Série A2 do Brasileirão de 2026. A partida de volta está marcada para o próximo sábado (16), em Teresina (PI).

A cobertura das fases decisivas da Série A1 e da Série A3 faz parte da estratégia da TV Brasil para ampliar o espaço dedicado às mulheres no esporte. Além do Brasileirão, o canal também transmite com exclusividade as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que conta com 167 emissoras de televisão e 165 rádios, os torcedores de todas as regiões do Brasil poderão acompanhar as partidas ao vivo e torcer por suas equipes favoritas.

Crescimento da audiência

Em 2025, a exibição do Campeonato Brasileiro Feminino tem registrado aumento expressivo na audiência da TV Brasil. A média de público cresceu 23,8%, em comparação com 2024, considerando os dados das praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

O desempenho do torneio representa um índice 51% superior à média da emissora, com o número de domicílios alcançados por jogo saltando de 118 mil para 140 mil.

Videocast Copa Delas

Para quem quer ficar por dentro dos bastidores e curiosidades da competição, a TV Brasil oferece o videocast Copa Delas, disponível no YouTube.

A produção traz entrevistas exclusivas, análises das rodadas, destaques das atletas e conteúdos inéditos sobre os clubes participantes.

Sobre as competições

A Série A1 é a elite do futebol feminino nacional, reunindo as 16 melhores equipes do país. A disputa segue o modelo tradicional, com fase classificatória, quartas de final, semifinais e final.

Já a Série A3 conta com 32 clubes, distribuídos em oito grupos na primeira fase, em turno único. Após esta fase, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para a fase de mata-mata, com oitavas de final, quartas de final, semifinais e final. Os quatro semifinalistas garantem o acesso à Série A2 do ano seguinte.

Ao vivo e on demand

A TV Brasil pode ser sintonizada por canal aberto, parabólica ou TV por assinatura. Os jogos também estão disponíveis ao vivo e sob demanda na plataforma TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo para Android e iOS. É possível acompanhar também pela WebTV.

