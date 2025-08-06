Na disputa de duplas as chaves ainda serão sorteadas - estão confirmadas as participações da paulista Luisa Stefani e do mineiro Marcelo Melo. Em boa fase, Stefani jogará ao lado da húngara Timea Babos, com quem já faturou os títulos de duplas do WTA 500 de Estrasburgo (França) e do WTA 500 de Linz (Áustria). No mês passado, a paulista fez história ao se classificar à final de duplas mistas no Torneio de Wimbledon, quebrando jejum de 58 anos sem tenistas brasileiras em finais. Por pouco Stefani e o parceiro britânico Joe Salisbury não conquistaram o título: eles foram vice-campeões ao perderem a final para a dupla de Katerina Siniakova (República Tcheca) com Sem Verbeek (Países Baixos).
Welcome back to something brand new. pic.twitter.com/FB3nLBnfffCincinnati Open (@CincyTennis) August 3, 2025
Na disputa masculina, Marcelo Melo competirá ao lado do alemão Alexander Zverev. Em 2016, Melo conquistou o título de duplas de Cincinnati ao lado do croata Ivan Dodig dois anos depois Bruno Soares também foi campeão, ao lado britânico Jamie Murray. O Brasil também coleciona o título de simples da edição de 2001, conquistado por Gustavo Kuerten, o Guga.
Na semana passada, Melo e Zverev pararam na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto, ao perderem para os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski, cabeças de chave número 6.
O Brasil poderá contar também com outros dois tenistas na chave de duplas de Cincinnati: Rafael Matos e Fernando Romboli aguardam como suplentes e entrarão em quadra em caso de desistências.
O Masters 1000 de Cincinnatti, no estado de Ohio, reunirá ao todo 96 tenistas de elite na chave principal. A competição irá até 18 de agosto.
