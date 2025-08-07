Quatro atacantes brasileiros estão na lista de indicados ao prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, que contempla os melhores atletas na última temporada (2024/25) na Europa. Raphinha (atualmente no Barcelona) e Vinicius Júnior (Real Madrid) aparecem entre os 30 indicados na categoria masculina. Já entre as 30 mulheres relacionadas, o Brasil conta com Marta (Orlando Pride) e Amanda Gutierres (Palmeiras) na disputa. As indicações foram anunciadas nesta quinta-feira (7) em 10 categorias da premiação. A cerimônia de entrega está programada para 22 de setembro, no Teatro du Châtelet, em Paris.

Outros quatro brasileiros também concorrem à premiação da France Football. Prestes a estrear pelo Chelsea (Inglaterra), o jovem Estêvão é um dos 10 finalistas ao Troféu Kopa, que premia o melhor jogador sub-21. Ex-Palmeiras, o atacante de 19 anos foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro no ano passado.

Outro representante brasileiro é o gaúcho Alisson Becker, goleiro do Liverpool, campeão da Premier League. Ele foi indicado ao Troféu Yashin, concedido ao melhor goleiro da temporada.

Na categoria melhor técnico de futebol feminino, Arthur Elias é um dos cinco finalistas ao Troféu Johan Cruyff. Recém-campeão da Copa América Feminina com a seleção brasileira, Elias também conduziu a amarelinha à medalha de prata olímpica nos Jogos de Paris.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na disputa do troféu do Time do ano está o Botafogo, que concorre com outros quatro clubes europeus (Barcelona, Chelsea, Liverpool e PSG). No ano passado, o Alvinegro Carioca faturou os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Histórico

O último jogador brasileiro contemplado com o Bola de Ouro foi Kaká, em 2007.  Também receberam o prêmio Ronaldinho (2005), Ronaldo (1997 e 2002) e Rivaldo (1999).

O argentino Lionel Messi é, de longe, o maior vencedor, com oito prêmios (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023).

Confira reportagem do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, sobre as chances dos brasileiros no prêmio

 

Indicações ao Bola de Ouro

FUTEBOL MASCULINO

Jude Bellingham (ENG) - Real Madrid

Gianluigi Donnarumma (ITA) - PSG

Ousmane Dembele (FRA) - PSG

Serhou Guirassy (GUI) - Borussia Dortmund

Denzel Dumfries (NED) - Inter de Milão

Desire Doue (FRA) - PSG

Viktor Gyokeres (SWE) - Sporting/Arsenal

Erling Haaland (NOR) - Manchester City

Achraf Hakimi (MAR) - PSG

Harry Kane (ENG) - Bayern de Munique

Khvicha Kvaratskhelia (GEO) - Napoli/PSG

Robert Lewandowski (POL) - Barcelona

Alexis Mac Allister (ARG) - Liverpool

Lautaro Martinez (ARG) - Inter de Milão

Kylian Mbappe (FRA) - Real Madrid

Scott McTominay (SCO) - Napoli

Nuno Mendes (POR) - PSG

João Neves (POR) - PSG

Michael Olise (FRA) - Bayern de Munique

Cole Palmer (ENG) - Chelsea

Pedri (ESP) - Barcelona

Raphinha (BRA) - Barcelona

Declan Rice (ENG) - Arsenal

Fabian Ruiz (ESP) - PSG

Mohamed Salah (EGY) - Liverpool

Virgil Van Dijk (NED) - Liverpool

VinIcius Júnior (BRA) - Real Madrid

Vitinha (POR) - PSG

Florian Wirtz (GER) - Bayer Leverkusen/Liverpool

Lamine Yamal (ESP) - Barcelona

FUTEBOL FEMININO 

Barbra Banda (ZAM) - Orlando Pride

Sandy Baltimore (FRA) - Chelsea

Aitana Bonmatí (ESP) - Barcelona

Lucy Bronze (ENG) - Chelsea

Mariona Caldentey (ESP) - Arsenal

Klara Buhl (GER) - Bayern de Munique

Steph Catley (AUS) - Arsenal

Sofia Cantore (ITA) - Juventus/Washington Spirit

Melchie Dumornay (HAI) - OL Lyonnes

Temwa Chawinga (MAW) - Kansas City Current

Emily Fox (USA) - Arsenal

Cristiana Girelli (ITA) - Juventus

Esther Gonzalez (ESP) - Gotham FC

Caroline Graham Hansen (NOR) - Barcelona

Patri Guijarro (ESP) - Barcelona

Amanda Gutierres (BRA) - Palmeiras

Hannah Hampton (ENG) - Chelsea

Pernille Harder (DEN) - Bayern de Munique

Lindsey Heaps (USA) - OL Lyonnes

Chloe Kelly (ENG) - Manchester City/Arsenal

Frida Leonhardsen Maanum (NOR) - Arsenal

Marta (BRA) - Orlando Pride

Clara Mateo (FRA) - Paris FC

Ewa Pajor (POL) - Barcelona

Claudia Pina (ESP) - Barcelona

Alexia Putellas (ESP) - Barcelona

Johanna Rytting Kaneryd (SWE) - Chelsea

Alessia Russo (ENG) - Arsenal

Caroline Weir (SCO) - Real Madrid

Leah Williamson (ENG) - Arsenal

Demais indicações 

Técnico do time masculino do ano: Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot

Técnico do time feminino do ano: Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu, Renee Slegers, Sarina Wiegman

Clube masculino do ano: Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool, Paris St Germain

Clube feminino do ano: Arsenal, Barcelona, Chelsea, OL Lyonnes, Orlando Pride

Troféu Yashin masculino: Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emi Martinez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels, Yann Sommer

Troféu Yashin feminino: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Chiamaka Nnadozie, Daphne van Domselaar    

Troféu Kopa masculino: Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsi, Désiré Doué, Estêvão, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, João Neves, Lamine Yamal, Kenan Yildiz

Troféu Kopa feminino: Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky Lopez, Claudia Martinez Ovando.

* Com iniformações da Agência Reuters.

Tags:
Alisson Becke | Amanda Gutierres | Arthur Elias | Bola de Ouro | Botafogo | Estêvão | Goleiro | Marta | Prêmio | Raphinha | Revista France Football | Time do ano | Vinicius Júnior

Agência Brasil - Raphinha, Vini Jr, Amanda e Marta são indicados ao Bola de Ouro

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se