O tenista carioca João Fonseca, número 49 do ranking, avançou à segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), ao vencer de virada o chinês Bu Yunchaokete (76º no ranking). Após um início complicado que lhe custou o primeiro set, o brasileiro retomou o domínio da partida e levou a melhor sobre o asiático por 2 sets a 1, com parciais de parciais de 4/6, 6/2 e 7/5. Fonseca volta à quadra o próximo sábado (9), em horário ainda a ser definido pelos organizadores. O adversário será o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (19º), cabeça de chave número 17.

Na primeira rodada, sempre fico um pouco mais nervoso. Hoje, no primeiro set, não consegui colocar tantas bolas. Estava com um pouco de dificuldade. Mas depois, me recuperei. Quebrei o saque dele no início do segundo set, comecei a me sentir um pouco melhor. No terceiro set, encontrei a oportunidade em 5 a 5 e agarrei. Estou muito feliz com a forma como acreditei do início ao fim da partida, relatou Fonseca durante entrevista em quadra logo após a vitória.

Joy for Joao pic.twitter.com/HqvuLIH93S Cincinnati Open (@CincyTennis) August 7, 2025

Com a estreia exitosa em Cincinnati, Fonseca deixa para trás o tropeço na semana passada, com a eliminação na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto, que abriu a temporada de torneios em quadra dura nos Estados Unidos. Esta é a sexta vez nesta temporada que o jovem tenista brasileiro disputa torneios Masters 1000. A melhor performance foi no Masters de Miami, quando Fonseca parou na terceira rodada, ao ser superado pelo australiano Alex de Minaur.

Bia Haddad estreia sábado (9)

Cabeça de chave 18 na chave de simples feminina, a paulista Beatriz Haddad Maia, de 29 anos, estreará direto na segunda rodada, no próximo sábado (9), ainda sem horário definido. Número 21 do mundo, Bia terá pela frente a alemã Greet Minnen (87ª), de 19 anos. A adversária soma dois títulos este ano (WTA 250 de Rabat e WTA 250 de Eastbourne) e já surpreendeu tenistas renomadas como a britânica Emma Raducanu e a tunisiana Ons Jabeur.