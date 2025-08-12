FIM DE JOGO: ATLÉTICO 1X0 SANTOS!Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) August 12, 2025
COM GOL DE LUANA ÍNDIA NO INÍCIO DA PARTIDA, #VINGADORAS VENCEM EM CASA E GARANTEM VANTAGEM IMPORTANTE NA BUSCA PELA CLASSIFICAÇÃO PARA A FINAL!
JUNTAS PELO TÍTULO! #DiaDeVingadoras #CAMxSAN pic.twitter.com/LpUDLfL1Nv
Desta forma, a equipe mineira precisa apenas de um empate, na partida de volta das semifinais, que será disputada na próxima segunda-feira (18) a partir das 21h (horário de Brasília), para avançar para a decisão. Já as Sereias da Vila são obrigadas a vencer para continuarem com chances de se classificarem.
O gol da vitória do Atlético-MG saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Amanda cruzou a bola na área, onde a centroavante Luana Índia cabeceou com perfeição para superar a goleira Stefane.
Quem avançar entre Atlético-MG e Santos terá pela frente o vencedor do confronto entre Fortaleza e Botafogo, que empataram pelo placar de 2 a 2 na partida de ida da outra semifinal na última sexta-feira (8) no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.
