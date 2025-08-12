Jovens atletas do judô de Matias Barbosa estreiam neste ano nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Em pouco mais de um ano, eles já participaram de dois importantes torneios na região e agora seguem para o JEMG estadual, um evento de relevância no estado.

Bernardo Martins de Oliveira, de 12 anos (judô médio), Lorenzo Nascimento da Silva, 12 anos (judô pesado) e Pedro Lucas Avelino Ribeiro, 11 anos (judô ligeiro) representarão o município em Araguari, no Triângulo Mineiro. Os alunos do projeto Judô na Comunidade foram acompanhados pelo professor e contaram com o apoio do Departamento de Esportes para participar do evento.

As lutas acontecem nestas quarta-feira (13), quinta-feira (14) e sexta-feira (15). No sábado (16), haverá lutas do módulo 2, luta mista (não oficial) e a premiação.