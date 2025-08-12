As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina estão definidas. Um sorteio realizado nesta terça-feira (12) pela Confederação Brasileira de Futebol em sua sede no Rio de Janeiro definiu os confrontos envolvendo as 16 equipes que sequem vivas na competição.

Os duelos de maior destaque desta fase da competição são os que envolvem equipes que disputam a edição 2025 da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino: São Paulo e Flamengo, Palmeiras contra América-MG, Corinthians versus Juventude e Internacional diante do Fluminense.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina:

Bahia x Atlético-MG
Internacional x Fluminense
Corinthians x Juventude
Red Bull Bragantino x Atlético Piauiense
Palmeiras x América-MG
Sport x Realidade Jovem-SP
São Paulo x Flamengo
Ferroviária x Vitória

