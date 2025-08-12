As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina estão definidas. Um sorteio realizado nesta terça-feira (12) pela Confederação Brasileira de Futebol em sua sede no Rio de Janeiro definiu os confrontos envolvendo as 16 equipes que sequem vivas na competição.

Os duelos de maior destaque desta fase da competição são os que envolvem equipes que disputam a edição 2025 da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino: São Paulo e Flamengo, Palmeiras contra América-MG, Corinthians versus Juventude e Internacional diante do Fluminense.

Confrontos definidos pras oitavas de final da Copa do Brasil Feminina Só oito avançam! Pra quem vai sua torcida? #CopaDoBrasilFeminina pic.twitter.com/O2d56Sr4Uv Copa do Brasil Feminina (@copadobrasilfem) August 12, 2025

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina:

Bahia x Atlético-MG

Internacional x Fluminense

Corinthians x Juventude

Red Bull Bragantino x Atlético Piauiense

Palmeiras x América-MG

Sport x Realidade Jovem-SP

São Paulo x Flamengo

Ferroviária x Vitória

