Os duelos de maior destaque desta fase da competição são os que envolvem equipes que disputam a edição 2025 da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino: São Paulo e Flamengo, Palmeiras contra América-MG, Corinthians versus Juventude e Internacional diante do Fluminense.
Confrontos definidos pras oitavas de final da Copa do Brasil Feminina Só oito avançam! Pra quem vai sua torcida? #CopaDoBrasilFeminina pic.twitter.com/O2d56Sr4UvCopa do Brasil Feminina (@copadobrasilfem) August 12, 2025
Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina:
Bahia x Atlético-MG
Internacional x Fluminense
Corinthians x Juventude
Red Bull Bragantino x Atlético Piauiense
Palmeiras x América-MG
Sport x Realidade Jovem-SP
São Paulo x Flamengo
Ferroviária x Vitória
