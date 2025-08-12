O Brasil conta ainda com outras cinco representantes, que se classificaram pelo ranking: Laura Pigossi e Luisa Stefani primeiras medalhistas olímpicas do país na Tóquio 2021, com o bronze Ingrid Martins, Carolina Meligeni Alves e as promessas Victória Barros e Nauhany Silva, ambas de 15 anos.
"Estou muito feliz de jogar o SP Open, vai ser a minha primeira vez no Brasil. Escutei coisas incríveis sobre o público brasileiro, que são muito apaixonados, então estou ansiosa para sentir essa energia de perto", disse a Eala, de 20 anos, campeã de simples do US Open juvenil em 2022, além de títulos nas duplas no Australian Open e em Roland Garros. animada em disputar o torneio brasileiro.
A chave principal de simples SP Open, torneio WTA 250, reunirá 23 tenistas classificadas diretamente pelo ranking, quatro convidadas (wild cards), outras quatro provenientes do qualifying e uma special exempt. (isenção especial0 - vaga destinada a uma jogadora que, por conta do desempenho em torneio na semana anterior, não pode competiu no qualifying. Já o torneio de duplas contará com 16 parcerias.
Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos AQUI.
Tenistas confirmadas
Beatriz Haddad Maia (BRA)
Hailey Baptiste (USA)
Alexandra Eala (PHI)
Renata Zarazua (MEX)
Solana Sierra (ARG)
Francesca Jones (GBR)
Ajla Tomljanovic (AUS)
Leolia Jeanjean (FRA)
Panna Udvardy (HUN)
Whitney Osuigwe (USA)
Janice Tjen (INA)
Jodie Burrage (GBR)
Louisa Chirico (USA)
Arianne Hartono (NED)
Julia Riera (ARG)
Linda Klimovicova (POL)
Ana Sofia Sanchez (MEX)
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)
Berfu Cengiz (TUR)
Laura Pigossi (BRA)
Elizabeth Mandlik (USA)
Arina Rodionova (AUS)
Vitalia Diatchenko
Luisa Stefani (BRA)
Ingrid Martins (BRA)
Carolina Meligeni Alves (BRA)
Victoria Barros (BRA)
Nauhany Silva (BRA)
Tags:
Alexandra Eala | Bia Haddad | Capital Paulista | Haley Baptiste | Laura Pigossi | Luisa Stefan | SP Open | Torneio WTA 250