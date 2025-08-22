transmite neste domingo (24), às 10h, o jogo de ida entre Palmeiras e Cruzeiro, válido pela semifinal da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

A partida será disputada na Arena Barueri, em Barueri (SP), e promete fortes emoções entre as equipes, que chegam embaladas após vitórias decisivas na fase anterior.

No confronto que garantiu a vaga, o Palmeiras se recuperou da derrota por 3 a 2 no primeiro jogo contra o Flamengo e conseguiu uma virada no jogo de volta. Jogando em casa, o Alviverde venceu por 3 a 0.

Já o Cruzeiro, líder na fase classificatória, chegou à semifinal após superar o Bragantino. Depois do empate sem gols no jogo de ida, a Raposa venceu por 2 a 0 em Belo Horizonte.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A1, a emissora também exibe jogos das Séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), torcedores de todo o Brasil poderão acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som.

>> Saiba como sintonizar

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil, traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play, via site ou aplicativo gratuito para Android e iOS.

>> Assista também pela WebTV



Tags:

Brasileirão Feminino | Cruzeir | futebol feminino | Palmeiras | TV Brasil