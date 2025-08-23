FIIIIIIIIIIIM DE JOGOOOOOO EM PORTO ALEGRE!!!!!!



O Corinthians vence o Gremio e é campeão do Brasileiro Sub-17.



Grêmio 0 2 Corinthians



Júlia Romero

Júlia Romero

Carol Melo

O Corinthians derrotou o Grêmio por 2 a 0, neste sábado (23) no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, e garantiu o título do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. A partida decisiva foi transmitida ao vivo pela

Para ficarem com o título, as Brabinhas do Timão tiveram que superar uma equipe que, até então, tinha uma campanha com 100% de aproveitamento.

Neste sábado, as corinthianas começaram a construir a vitória aos 40 minutos do primeiro tempo, quando a camisa 9 Júlia Romero aproveitou passe da lateral Rafa Rocha para bater de primeira. A confirmação do triunfo, e do título, veio apenas aos 41 minutos da etapa final, com um belo gol por cobertura de Carol Melo.

PODE SOLTAR O GRITO, FIEEEEEEL!!!!!!!



O SUB-17 É CAMPEÃO DO BRASILEIRO DA CATEGORIA!!!!!!



VAAAAAAAAAI, CORINTHIANSSSS!!!! #AsBrabinhas#VaiCorinthians pic.twitter.com/6qCqYUqv6o Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 23, 2025

TV Brasil

Esta transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além do Brasileiro Sub-17, a emissora também exibe jogos das Séries A1, A2 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

