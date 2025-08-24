É OFICIAAAAAAL! VEIO AÍ! HISTÓRICO! INÉDITO! REAL!



Pela primeira vez na história, a Ginástica Rítmica do Brasil conquista uma medalha em um Campeonato Mundial Adulto!



E foi com ELAS: Foram as nossas leoas do Conjunto que brilharam na Arena Carioca 1 e conquistaram pic.twitter.com/D2H5LjwU1f Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) August 23, 2025

A expectativa do público em torno da participação do time brasileiro no Mundial de ginástica rítmica era enorme. E Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha não falharam e tiveram uma grande performance, neste sábado (23) na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, que valeu a conquista de uma inédita medalha de prata na prova geral (que tem a nota composta pela performance na série mista e na série de cinco fitas).

Na disputa, o Brasil, que somou o total de 55.250 pontos, ficou atrás apenas do Japão, que alcançou 55.550. A medalha de bronze foi garantida pela Espanha, com 54.750 de pontuação. Ao som de Evidências, o conjunto conquistou 27.850 pontos na série com 3 arcos e 2 bolas, emocionando o público. Na sequência, voltou à arena com a série das cinco fitas, em uma coreografia que celebrou a cultura brasileira, alcançando 27.400 pontos.

É muito bom ver nosso sonho sendo realizado depois de tantos anos de trabalho. Deus é tão maravilhoso que colocou a gente dentro da nossa casa, cheia de torcida, familiares e com o nosso time no mais alto nível. Foi a chance da nossa vida e, graças a Deus, com muito trabalho conseguimos essa medalha, celebrou a treinadora Camila Ferezin em coletiva de imprensa após a cerimônia de pódio.

Como em todos os momentos da nossa vida, os bons e os ruins, a gente superou trabalhando. E dessa vez não seria diferente. A medalha chegou para concretizar tudo o que trabalhamos nesses anos. Brigamos por medalha em etapas de Copa do Mundo, Mundial, e ela chegou, declarou a capitã da seleção, Duda Arakaki.

Que dia, meus amigos. QUE DIA!

Hoje, dia 23 de agosto de 2025, a Ginástica Rítmica do Brasil deu um salto! Subimos um degrau. Estamos em outro patamar. CHEGAMOS AO TOPO DA GR MUNDIAL, meus amigos!!!!!



Desafiamos você a não se emocionar vendo nosso vídeo resumo do dia. pic.twitter.com/Q3EfK6PP7e Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) August 24, 2025

Graças ao histórico resultado alcançado neste sábado, o Brasil também assegurou presença nas finais por aparelho, que serão disputadas neste domingo (24). A partir das 12h50 (horário de Brasília) com a série com cinco fitas e às 15h50 com a série mista.

brasi | Esportes | ginástica rítimica | GR | Mundial | Rio de Janeiro | Seleção Brasileira