A seleção feminina venceu a França, neste domingo, de virada, por 3 sets a 2 e garantiu uma vaga nas oitavas de final do Campeonato Mundial, em Chaing Mai, na Tailândia.



Foi a segunda vitória da equipe do técnico José Roberto Guimarães na competição! pic.twitter.com/S5vFAJY1S3 Vôlei Brasil (@volei) August 24, 2025

A seleção brasileira derrotou a França por 3 sets a 2 (parciais de 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13), neste domingo (24), e permanece com 100% de aproveitamento no Campeonato Mundial de vôlei feminino, que está sendo disputado em Chiang Mai (Tailândia). O triunfo também garantiu a presença do Brasil nas oitavas da competição.

O grande destaque brasileiro na partida foi a ponteira Gabi, que somou o total de 18 pontos (13 de ataque e cinco de bloqueio).

A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães estreou na competição, na última sexta-feira (22), com um triunfo por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 25/16 e 25/16) sobre a Grécia. O próximo desafio do Brasil será diante de Porto Rico, a partir das 9h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (26).

Reprodução/CBV#TimeBrasil #Vôlei pic.twitter.com/Jg2kLt0OoI Time Brasil (@timebrasil) August 24, 2025

Na Tailândia o Brasil busca uma conquista inédita, após o vice-campeonato de 2022. A seleção brasileira está no Grupo C ao lado de Grécia, França e Porto Rico. Os dois melhores de cada chave passam para as oitavas de final, que serão disputadas em Bangcoc.

