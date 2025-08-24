Este feito foi alcançado um dia após o Brasil garantir uma inédita medalha de prata na prova geral (que tem a nota composta pela performance na série mista e na série de cinco fitas).
Parece replay, mas não é!Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) August 24, 2025
O Brasil acaba de garantir sua SEGUNDA MEDALHA MUNDIAL SEGUIDA! Mais uma medalha de prata , agora na final de arcos e bolas! QUE MOMENTO!
Pra ficar escrito na HISTÓRIA!
Melogym/CBG pic.twitter.com/kyBKIOZgIm
Apesar da grande performance, que levou a torcida presente à Arena Carioca 1 ao delírio, o conjunto brasileiro acabou sendo superado pela Ucrânia, que somou 28.650 pontos para conquistar o ouro. Já a medalha de bronze ficou com a China, que fechou a disputa com 28.350 pontos.
Série de cinco fitas
Neste domingo o Brasil participou de outra final, na série de cinco fitas. Com uma apresentação marcada por alguns erros de execução, o conjunto brasileiro somou 22.850 pontos e fechou a disputa na 6ª colocação. O ouro foi conquistado pela China (27.550 pontos), a prata com o Japão (26.650) e o bronze com a Espanha (25.950).
